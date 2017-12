L’école Baya labellisée

Réagissez

L’école privée Baya, relevant du groupe SIM, vient d’être certifiée par le «Label France Education», et ce, en présence de la chargée de la coopération au ministère des Affaires étrangères français et de l’attachée à l’Education de l’ambassade de France à Alger.

Cet établissement, le troisième en Algérie à avoir bénéficié de cette distinction suite au travail d’une commission, offre un enseignement de qualité, notamment dans la langue française, ce qui explique la remise du label. Lancée en 2012, cette distinction est accordée aux établissements scolaires non français qui «participent, dans le cadre de leur enseignement, au rayonnement de la culture et de la langue française.

Le label reconnaît et valorise les établissements, publics ou privés, qui offrent à leurs élèves un enseignement renforcé de la langue française et leur permettent de découvrir d’autres disciplines dans cette langue». Pour un responsable de l’école Baya, la promotion des langues, notamment du français, se fait à travers le programme officiel de l’éducation nationale et aussi via les heures optionnelles. Dans le monde, ils sont 209 établissements scolaires labellisés au «Label France Education».