… L’Association des parents d’élèves dit non à la grève

L’Association Nationale des Parents d’Elèves (Bureau de Blida) a, dans un communiqué dont nous détenons une copie, mis en garde le Conseil National Autonome du Personnel Enseignant du Secteur Ternaire de L’Education (CNAPEST) des grèves répétitifs et de « marchandage qui se font sur le dos des innocents, ce qui pénalise leur scolarité depuis trois semaines».

« On a essayé de nous rapprocher auprès d’eux afin de discuter sur un éventuel arrangement à l’amiable avec la directrice de l’Education pour trouver une solution équitable, mais la tentation a été vaine, un refus catégorique de leur part. Dans cette situation, notre devoir nous interpelle de ne pas rester indifférents», a déclaré M. Mustapha Benkaci, président du Bureau de l’ENPE de Blida, et de poursuivre que «certes le syndicalisme est un acquis démocratique et légitimé par la constitution Algérienne que nous respectons, mais le meilleur moyen de revendiquer les droits est le dialogue. Assumons un dialogue positif dans le respect de la loi et la morale et cessons d’ignorer les droits légitimes de nos enfants », a-t-il concut.