L’artiste Omar Tayane enterré dans sa ville natale

C’est en présence d’une foule nombreuse que l’artiste Omar Tayane a été enterré mardi au cimetière de Beni Tamou, à une dizaine de kilomètres au nord de Blida.

Mort la veille à l’âge de 78 ans, le défunt avait commencé sa carrière artistique au lendemain de l’indépendance, en participant en 1965 dans le film Le vent des Aurès, de Mohamed Lakhdar Hamina, puis Les déracinés, de Lamine Merbah, quelques années plus tard.

Homme de théâtre, Omara Tayane a dirigé la Cinémathèque de Blida, il y a une trentaine d’années, et a réussi à faire ramener des réalisateurs de renom pour y animer les projections de films. Son passage reste remarquable dans ce lieu de culture, selon le témoignage de plus d’un. Il était également connu par ses rôles loufoques dans la célèbre émission de divertissement «Quabsa chemma», diffusée par l’Entv au début des années 1990 et par ses nombreux directs radiophoniques sur Radio El Bahdja dédiés aux chants andalous et chaâbis durant la même décennie. «Il avait une voix particulière qui captait l’attention, il parlait doucement et sa manière d’animer nous renvoyait à l’ancien bon vieux temps !», se souvient un admirateur du défunt. «Il était fils de chahid, je l’ai connu en 1964 au centre des enfants de chouhada, l’aérium de Chréa.

D’une gentillesse inouïe, affable et altruiste, il s’en est allé loin des brouhahas, des vacarmes et boucans culturels, lui qui a animé des émissions radio d’une voix chaude, presque plaintive, qui porte les meurtrissures de la vie. Hélas, il s’en est allé le 19 mars, comme pour nous dire que son rêve restera inachevé, un rêve de liberté, de paix, de fraternité, de diversité et de solidarité», témoigne Omar Ferroukhi, un ami du défunt. Malgré ses nombreux talents artistiques, Omar Tayane est resté toujours humble et modeste. Qu’il repose en paix !