A l’instar des autres abattoirs de la wilaya de Blida, celui de Boufarik est le plus ancien.

Cet édifice a été bâti entre 1933 et 1934 avec le marché de gros, car il fait partie intégrante de ce dernier. La gestion de l’abattoir est assurée par l’adjudicateur, qui est le locataire du marché de gros, avec la collaboration d’un régisseur communal et un vétérinaire qui sont sur place quotidiennement pour veiller au bon fonctionnement de ce celui-ci «Cet abattoir était notre fierté, car il faisait vivre plusieurs familles boufarikoises et autres, il y avait beaucoup de cheptels entre bovins et ovins à sacrifier quotidiennement, surtout le lundi, jour du marché hebdomadaire, il faisait bon vivre», se souvient Ahmed, un des vétérans des sacrificateurs en retraite.

Cet équarrissoir ne tourne qu’à 15, voire 20% de ses capacités, il est abandonné par les maquignons depuis que les autorités ont délocalisé la partie du marché à bestiaux, même les bouchers véreux boudent les abattoirs pour ne pas payer de taxes et se dirigent vers ceux exerçant dans la clandestinité. «Avant, on faisait plus d’une centaines de carcasses entre bovins et ovins, voyez aujourd’hui, on a sacrifié 10 bovins (bœufs, taureaux et vaches) et 30 moutons, c’est un jour bon, car l’abattoir de Oued El Alleueg a été fermé», confie Rabah, le régisseur. Et d’ajouter : «Notre abattoir est vétuste vu son ancienneté (80 années approximativement), le point fort de ce dernier est l’abondance de l’eau, ce qui nous permet d’être à cheval sur l’hygiène, chose primordiale sur un site pareil.» L’abattoir communal de Boufarik a tendance à fléchir par le temps avec la présence d’autres illégaux qui poussent sans contrôle, ni hygiène et des bouchers sans scrupules, car dans celui de Boufarik, il y a une équipe qui veille sur la santé du consommateur.