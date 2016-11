Investissement à Blida : Le wali pointe du doigt les P/APC

Réagissez

Après l’approbation et la validation du nouveau plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Blida (Pdau), réalisé par l’Anaat, 1035 hectares ont été récupérés au profit des collectivités locales dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’aménagement et de développement durable à l’horizon 2030, permettant la déclinaison territoriale des lignes directrices, la mise à niveau appropriée et le rééquilibrage du territoire de la wilaya.

Les assiettes récupérées sont réparties comme suit : 647 ha à Aïn Romana, 234 ha à Sohane (sur les hauteurs de Larbaa), 194 ha à Bouinan, 94 ha dans la commune de Larbaa, et 12 ha sur la plaine de Benkhellil. Ce foncier, déduit des surfaces de l’agriculture, sera destiné à la réalisation d’équipements publics, logements et investissements.

En plus de ces grandes assiettes récupérées, le wali a instruit, lors de la dernière rencontre du conseil de wilaya, les maires d’accepter les demandes d’investissement qui peuvent apporter un plus à la commune et un avantage aux citoyens, à l’exemple des piscines, crèches, espaces de loisirs et cliniques.

«En tant que wali, j’encourage l’investissement. Mais je lance aussi un message à vous les P/APC : soyez honnêtes, si vous contribuez à la création de l’emploi et de la richesse, pas de business, pas de blocage et pas de bureaucratie. Faites de la prospection et proposez des terrains aptes à contenir des projets», a lancé le wali. Il est à signaler que le dernier recensement des demandes d’investissement dépasse les 1600 demandes dans la wilaya de Blida.