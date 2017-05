Insécurité alimentaire : la Société de médecine de famille de la wilaya de Blida jette un coup d’œil

Réagissez

Par Dr NACEUR ABDEL RAOUF (*)

Définition de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire est une situation qui garantit à tout moment à une population, l’accès à une nourriture à la fois sur le plan qualitatif et quantitatif. Elle doit être suffisante pour assurer une vie saine et active, compte tenu des habitudes alimentaires.

Apport alimentaire quantitatif

La notion de manque d’aliments, ou de non-satisfaction des besoins alimentaires de base, est au cœur du concept d’insécurité alimentaire individuelle ou des ménages. L’insécurité alimentaire touche la quantité de nourriture en termes d’apport alimentaire insuffisant à l’échelle individuelle et de réserves alimentaires insuffisantes ou épuisées à l’échelle des ménages. A l’échelle individuelle, cela inclut les cas où la personne est «privée de nourriture» et éprouve la sensation physique de faim qui en résulte.

On peut définir clairement les stades de la gravité de la privation alimentaire quantitative en fonction de l’importance et de la durée de la privation subie par la personne. Des commentaires comme «nous ne mourons pas de faim, mais nous restons sur notre appétit» et «les enfants ne sautent pas de repas, mais ils ne mangent pas toujours à leur faim», évoquent un degré de privation moins élevé que le commentaire suivant : «Lorsque je n’ai pas mangé suffisamment, ou que je n’ai rien du tout...lorsqu’on n’arrive pas à s’endormir tellement on a mal à l’estomac.» Au stade extrême, cela peut aller jusqu’à passer des journées entières sans manger.

A l’échelle du ménage, la dimension quantitative de l’insécurité alimentaire est reliée à la perception de la suffisance des réserves alimentaires, exprimée par la crainte de manquer d’aliments et de ne pas en avoir suffisamment pour préparer un repas. Cette réalité, reflétée par des commentaires comme «les aliments que je viens d’acheter ont disparu aussitôt. Je n’avais plus rien pour préparer un plat». Ces sentiments sont réitérés dans les commentaires de citoyens, comme «il n’y a simplement pas suffisamment à manger pour nous cinq» et «A partir de la deuxième semaine du mois, il reste si peu d’aliments dans le frigo et dans le garde-manger qu’il est difficile de préparer un plat». L’expérience individuelle de la privation alimentaire quantitative est effectivement étroitement liée à un approvisionnement alimentaire réduit ou insuffisant pour le ménage.

A l’échelle individuelle, les préoccupations relatives à la qualité de l’alimentation, du fait de l’insécurité alimentaire, une réalité décrite par des commentaires comme «Je ne me nourrissais pas bien ...je ne servais pas des repas convenables à mes enfants... je ne pense pas que leur régime alimentaire était très nourrissant». Chez les personnes âgées, les compromis qualitatifs associés à l’insécurité alimentaire semblent aussi se rapporter couramment à l’incapacité de suivre les pratiques diététiques qui leur sont recommandées par les professionnels de la santé pour traiter des problèmes de santé particuliers (p. ex. aliments à faible teneur en sel pour l’hypertension, ou fruits et légumes frais pour le diabète).

A l’échelle du ménage, les préoccupations quant à la qualité des aliments sont reliées à la consommation d’aliments considérés comme inadéquats ou de qualité inférieure. Il s’agit notamment de la consommation d’aliments insalubres et périmés parce que ce sont les seuls qui sont abordables ou disponibles à la maison. Il s’agit également de la consommation d’une variété ou d’un choix très restreint d’aliments en raison de contraintes financières. Ou comme la monotonie associée à l’insécurité alimentaire comme un problème lié au manque de variété dans les aliments consommés au cours d’un même repas et d’un repas à l’autre, comme en témoignent les commentaires comme celui-ci : «C’est toujours la même chose.»

Les enfants et l’insécurité alimentaire

L’insécurité alimentaire peut nuire à la saine croissance et au bon développement des enfants. Le fait de vivre dans un environnement d’insécurité alimentaire peut poser de nombreux risques pour la santé des enfants, étant donné qu’ils consomment moins de fruits et de légumes, de produits laitiers et d’autres sources importantes de vitamines et de minéraux. De telles carences peuvent mener à des problèmes de santé graves, comme l’obésité, des troubles de croissance ou un affaiblissement du système immunitaire. Paradoxalement, les adultes vont souvent chercher à protéger leurs enfants en cas d’insécurité alimentaire en réduisant la quantité et la variété des aliments qu’ils consomment eux mêmes afin que leurs enfants puissent manger.

Le taux d’insécurité alimentaire était plus élevé parmi les ménages ayant des enfants que parmi ceux sans enfants, des recherches ont montré que le comportement protecteur des adultes envers leurs enfants se traduit par des taux d’insécurité alimentaire plus élevés chez les adultes. L’effet associé à un tel comportement protecteur est toutefois moins évident.

Dimensions psychologiques

A l’échelle individuelle, l’insécurité alimentaire est liée à un sentiment de privation ou à l’absence de choix, comme le laisse entendre le commentaire suivant «Tu n’as pas le choix... tu dois sauter un repas ou te contenter de peu, puisque tu n’as rien à manger». Ce genre de sentiments, exprimés couramment, font ressortir que les gens sont très conscients de l’impact de leurs difficultés financières sur leur apport alimentaire.

Elle est reflétée dans des commentaires comme celui-ci : «Dès que tu te lèves le matin, tu te demandes si tu auras suffisamment d’aliments pour préparer le souper. Et si tu as eu suffisamment d’aliments pour la journée, tu t’inquiètes pour le lendemain.» Chez les ménages en insécurité alimentaire, c’est la crainte de ne pas pouvoir maintenir un approvisionnement alimentaire adéquat et de ne pas avoir suffisamment d’aliments à manger. Cette situation est illustrée par des commentaires comme «lorsque je vois mon garde-manger se vider, je me demande comment je pourrai le remplir de nouveau, et je commence à paniquer». C’est le stress psychologique lié à l’insécurité alimentaire des ménages.

Pourquoi faut-il surveiller l’insécurité alimentaire

Il est important de surveiller l’insécurité alimentaire et de réagir dans notre pays qui constitue une problématique sociale, politique et sanitaire. Cette problématique exprimée a soulevé la question de savoir si l’insécurité alimentaire devrait être considérée comme un objectif de nutrition en soi ou un indicateur de l’état nutritionnel. Dès lors, la nécessité de surveiller l’insécurité alimentaire en tant que problème serait tout à fait justifiée. On examine le lien entre l’insécurité alimentaire et la santé, la nutrition et le bien-être, ainsi que les répercussions sociales possibles de l’insécurité alimentaire. On veut ainsi faire la lumière sur les raisons pour lesquelles l’insécurité alimentaire à l’échelle individuelle ou des ménages pourrait susciter de l’intérêt en tant que facteur de risque d’autres problèmes. On examine ensuite globalement les avantages éventuels de l’inclusion de l’insécurité alimentaire dans un programme national de surveillance nutritionnelle.

(*) 1er vice-président de la Societé de médecine famille de Blida