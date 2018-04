Réagissez

- Les bureaux de poste sont très convoités à Blida et semblent exigus par rapport à l’affluence des clients d’Algérie Poste. Qu’avez-vous programmé pour offrir un service de qualité aux clients ?



Effectivement, nous reconnaissons que les 74 bureaux de poste qui existent dans la wilaya de Blida demeurent insuffisants par rapport aux nombreux clients d’Algérie Poste. Rien que pour l’exemple, la commune de Ouled Yaïch, très peuplée (plus de 120 000 habitants), ne contient que deux bureaux de poste, alors qu’il y a un manque de huit bureaux.

Le même phénomène se retrouve à Larba, qui ne contient que deux bureaux aussi, pour une population qui ne cesse de croître avec les nouvelles cités. Et cela se répercute sur la qualité de service bien évidemment. Selon les normes, il faut un bureau de poste pour 9000 habitants, mais dans les communes peuplées de la wilaya de Blida, on peut trouver un bureau de poste pour 50 000 d’habitants, ce qui est énorme…



- Quelle est alors la solution ?

Nous faisons de notre mieux, en tant que tutelle, pour améliorer les services postaux. On travaille en collaboration avec Algérie Poste et les APC pour lancer des Plans communaux de développement (PCD) liés au secteur postal. En 2018, on prévoit la réception de trois bureaux de poste. En 2017, nous avons inscrit la construction de quatre bureaux de poste à Khazrouna, Chebli, Meftah et Mouzaïa.

A Larba, nous aménageons huit locaux professionnels (entrant dans le cadre présidentiel des 100 locaux par commune) pour les transformer en bureaux de poste accompagnés d’un logement d’astreinte. Aussi, nous avons vu avec les services de l’AADL et de l’OPGI pour bénéficier de leurs locaux, notamment dans les nouvelles cités, pour les transformer en bureaux de poste.



- Et qu’en est-il du secteur des télécoms ?



Notre priorité actuelle est le développement de la technique FTTX et FTTH, initiales de Fiber to the home (fibre jusqu’à la maison). Cela évite le problème des vols de câbles contenant du cuivre et améliore considérablement le débit de la connexion. Dans les nouvelles cités à Larba (cité du 5 Juillet), à Sidi Hamed (Meftah), et à la cité Drioueche (Bouarfa), nous avons installé cette technique, en attendant sa généralisation un peu partout à travers la wilaya.

Pour la téléphonie mobile, nous recevons beaucoup de doléances relatives essentiellement à la mauvaise couverture dans certains endroits, et carrément l’absence de réseau Ooredoo et Djezzy à Magtaâ Lazreg, une localité touristique relevant de la commune de Hammam Melouane. Dans ce sens, nous recensons les zones d’ombre avant d’envoyer les requêtes aux opérateurs de la téléphonie concernés.



- La police postale existe-t-elle toujours ?



Absolument. Nous avons des inspecteurs de la poste qui enquêtent sur le secteur et détectent les anomalies afin de les signaler à la tutelle. Me concernant, je reçois chaque lundi les citoyens ayant des doléances se rapportant au secteur de la Poste et des télécommunications.

Les autres bureaux de la direction restent ouverts toute la semaine aux citoyens voulant dénoncer ou se plaindre d’un service émanant d’Algérie Poste, d’Algérie Télécom ou des compagnies de la téléphonie mobile. Je reconnais que parfois les services liés à notre secteur ne sont pas toujours au top, d’où la nécessité de dénoncer toute anomalie, dépassement ou mauvais service à notre direction. Nos portes restent ouvertes.