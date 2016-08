Réagissez

Nourreddine Bedoui, ministre de l’Intérieur et des...

Nourreddine Bedoui, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, et son staff en visite à Blida

Le ministre a visité deux espaces verts aménagés gracieusement par deux opérateurs économiques.

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a rassuré, lundi à partir de Blida, que des facilités sont octroyées, par les autorités locales des wilayas, aux investisseurs voulant se lancer, notamment, dans des projets liés au domaine du sport et des loisirs. «Avant, les parcs de loisirs ou les piscines, par exemple, relevaient exclusivement du secteur public. Aujourd’hui, nous appelons à investir dans ces créneaux porteurs afin de répondre aux besoins des populations et créer ainsi un équilibre dans nos villes», a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : «Chaque wilaya doit penser à créer sa propre richesse et de l’emploi sur son territoire à travers l’encouragement de l’investissement et les initiatives.» Appelant le mouvement associatif et les opérateurs économiques à contribuer au développement local à travers des initiatives citoyennes, le ministre s’est montré «satisfait» de quelques initiatives émanant d’industriels de Blida. Il a visité deux espaces verts aménagés gracieusement par deux opérateurs économiques. «Un exemple à suivre», a-t-il insisté.

L’organisation patronale du Ceimi, dont le siège est à Blida, a reçu, dans ce sens, une dizaine de propositions de la part de ses membres pour contribuer à l’embellissement et à la réhabilitation de certains sites de la wilaya de Blida (sur leurs fonds propres). A 19h, le ministre était encore à Blida. Il a déclaré à la salle de conférences de la wilaya, en présence notamment d’élus, d’associations et d’industriels, qu’il «était temps de libérer les initiatives et bloquer les réflexes bureaucratiques pour booster les investissements, tout en optimisant les dépenses publiques» «L’Algérie, ce n’est pas uniquement les hydrocarbures», a-t-il insisté.