Hammam Melouane (Blida) : 45 projets de développement

Le wali de Blida s’est déplacé récemment à Megtâa Lazreg, dans la commune de Hammam Melouane, pour constater de visu les travaux engagés en matière de besoins essentiels de raccordement en gaz, électricité, eau potable et routes, lesquels sont d’une importance capitale vu leur impact sur le développement local et le désenclavement de la localité.

Des instructions ont été données pour entreprendre, au plus vite, la réalisation du pont qui relie Magtâa Lazreg à Hammam Melouane, les 70 logements et le tunnel à l’entrée de la ville de Hammam Melouane. Il est à signaler que la commune en question a bénéficié de 45 projets répartis comme suit : 11 du programme (PCD), 16 sectoriels, 6 provenant du budget de la wilaya et 12 réalisations de la caisse de la commune.