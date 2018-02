Réagissez

Ils étaient 20 chefs pâtissiers venus de Blida, Alger et Boumerdès. Ces derniers étaient encadrés par le chef des chefs, en l’occurrence M. Naar Hacéne, afin de confectionner une tarte fruitée longue de 16 m dans la cour de la clinique de pédiatrie et de gynécologie Benboulaïd, à Blida .



Pourquoi a-t-on choisi un lieu de santé et pas une place publique ?

«Je me suis intégré dans un groupe de chefs pâtissiers en Europe, où je vivais. Ces derniers confectionnaient de longues tartes dans des hôpitaux pour une dégustation générale au profit des malades et du personnel hospitalier», déclare le chef Hacéne. Et d’ajouter : «Une fois rentré au bled, je voulais concrétiser cette merveilleuse idée qui me tenait à cœur. Alors tous les chefs pâtissiers que j’ai contactés ont adhéré à cette initiative et nous avons réalisé la première tarte longue de 10 m à l’hôpital Frantz Fanon, pour l’ensemble des malades et du personnel. C’était une joie indescriptible.»

A la clinique de pédiatrie et de gynécologie Benboulaïd, cet ensemble de professionnels de la pâtisserie, sous les ordres du chef «Hacéne», ont pu réaliser une tarte fruitée de 16 m sous les regards des visiteurs et des familles venus pour la circonstance. L’ambiance était au top, avec la présence d’un clown qui faisait de l’animation pour les enfants malades, ainsi que pour ceux qui étaient accompagnés par leurs mamans. «Tout est enfin prêt, voyez cette magnifique tarte, on est tous heureux de l’avoir réalisée, notre joie est comble Lorsqu’on voit le sourire au bout des lèvres de ces enfants malades, y’ a pas photo !», confie ammi Brahim, un des pâtissiers.

«On compte relever un autre défi pour le 1er Novembre 2018, incha Allah, pour réaliser une tarte fruitée longue de 64 m, mais ce sera en plein centre-ville de Blida. Pour cela, je lance un appel à tous les industriels de la wilaya pour une aide en produits et pas en argent pour concrétiser cet événement».