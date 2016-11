Guerrouaou (Blida) : Les jeunes face à l’oisiveté

Réagissez

Le manque d’infrastructures culturelles et sportives à Guerrouaou plonge les jeunes de cette commune dans l’ennui et les expose à divers dangers.

D’ailleurs, ces dernières (les infrastructures) sont rares, ce qui livre la jeunesse de la région, disent les citoyens de la ville de ‘Guerrouaou‘, qui représente de plus de 50% des 27000 âmes qui y vivent, à l’oisiveté et à d’autres fléaux, car ces derniers n’ont pas suffisamment d’endroits où se distraire et s’occuper, comme les aires de jeux. «Nos jeunes sont facilement les proies de différents fléaux sociaux qui ne cessent de s’amplifier dans la région», alerte un citoyen «Guerrouaoui», et d’ajouter : «Maintenant, ce n’est plus à travers un match de foot ou autour d’une table de ping-pong que nos jeunes vont se connaître et discuter, mais autour d’une ‘’beuverie’’ dans des coins isolés.» La commune de Guerrouaou mérite amplement un meilleur sort vis-à-vis de sa jeunesse, la population reconnaît qu’il existe un manque flagrant d’activités sportives et culturelles pour les jeunes. En effet, hormis un stade communal, qui n’est vraisemblablement pas adéquat, «Guerrouaou a besoin d’au moins de 3 stades de proximité, la réhabilitation totale de l’ancien stade, ainsi que la construction d’une grande salle omnisports avec la création d’autres associations sportives dans différentes disciplines», insiste un jeune. Hélas, tous ces projets butent sur un seul problème à Guerrouaou, le foncier. Pour l’aspect culturel, la commune dispose d’une bibliothèque très mal située, car elle se trouve à la sortie nord de la ville, dans un lieu isolé.

Les activités de la maison de jeunes ne profite pas à tous les jeunes, car cet établissement ne fonctionne que les week-ends, nous dit-on. Les activités assurées se limitent seulement à la couture, au scoutisme et à la musique. .

Un cri d’alarme est lancé par les jeunes «Guerrouaoui» aux autorités compétentes pour que leur ville soit plus animée, une manière de leur éviter l’oisiveté qui est mère de tous les vices.