Grâce à la générosité des Algériens, Roukia a été opérée

Je remercie El Watan ! L’appel que j’ai lancé dans ce journal m’a énormément aidé. Grâce à la générosité des bienfaiteurs, qui ont répondu à mon SOS, j’ai pu réaliser mon rêve: permettre à ma fille Roukia (6 ans) de subir une intervention chirurgicale à l’étranger, le 7 mars 2017 !»

Chérif, le père, essaie difficilement de contenir sa joie. Roukia, la fillette de 6 ans, de Beni Tamou (Blida), dont le père a lancé un appel à l’aide dans les colonnes du quotidien El Watan (du 16 octobre 2016), et qui est atteinte, depuis sa naissance, d’infirmité motrice cérébrale (IMC), qui lui cause une hypotonie et un retard psychomoteur, a enfin été opérée, le 7 mars 2017, par l’équipe médicale du professeur Igor Nazarov, un Russe, à l’hôpital de Barcelone, en Espagne. Roukia, aujourd’hui, après l’opération, bouge légèrement ses membres. Son visage, avant, impassible, commence à «exprimer» ce qu’elle ressent.

«On la sent, aujourd’hui, présente avec nous ! Pour nous, c’est un exploit, une réussite, une bénédiction de Dieu !» Mais Roukia n’est pas complètement sortie du tunnel (de sa maladie). Le 4 juin, elle doit se présenter pour la rééducation fonctionnelle (qui n’existe, malheureusement pas, en Algérie) au centre de santé Essentis, Espagne, pour une période de quatorze jours. Le 12 du même mois, elle doit revenir, pour un contrôle médical, chez le professeur Nazarov, à l’hôpital de Barcelone où elle a été opérée. Le coût total du déplacement, du contrôle et de la rééducation s’élève à un million de dinars (le père déclare pouvoir présenter tous les documents faisant foi aux bienfaiteurs).

«Aidez-moi ! Prêtez à Dieu ! Aidez la prunelle de mes yeux, Roukia, à se mettre debout, à courir de toutes ses jambes, à aller à l’école, comme tous les enfants de son âge ! Dieu vous le rendra ! Elle est si près du but, ne la laissez pas tomber ! Je ne peux pas le faire tout seul, je ne peux pas le faire sans vous ! Je compte sur votre générosité !» Pour toute information ou aide, contacter le père de Roukia au : 0791 54 39 80.