Gestion des déchets L’AND communique

Dans le cadre de ses activités, au titre de l’exercice 2017, l’Association des journalistes et correspondants de Blida a organisé récemment une rencontre-débat relative à la gestion des déchets au sein de son siège. L’invité de cette rencontre est le directeur général de l’Agence nationale des déchets (AND), sous tutelle du ministère des Ressources en eau et de l’Environnement. Le directeur général de l’Agence nationale des déchets a présenté dans son intervention la stratégie nationale de la gestion des déchets prônée par l’institution qu’il dirige. Celle-ci repose, entre autres, sur le traitement, le recyclage et la valorisation des déchets, pour peu que toutes les parties concernées de près ou de loin par cette activité y adhèrent pleinement. Cette vision, à portée managériale, est, malheureusement, contredite par la gestion anarchique des déchets sur le terrain, par manque de moyens et d’incivisme, répondent les uns et les autres. La quantité annuelle de déchets, tous types confondus, est estimée à 23 millions de tonnes, est-il précisé. EIle est de 320 kg par personne, dont 45% sont constitués de déchets organiques et 32% d’emballages, est-il ajouté. Dans le cadre de son développement, l’agence s’apprête à se déployer au niveau national en installant des antennes, dont la première est prévue à Tizi Ouzou.