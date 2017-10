Gendarmerie : Le nouveau Commandement du groupement installé

Réagissez

Le général Ghali Belksir, commandant du 1er commandement régional de la Gendarmerie nationale Blida, a procédé, mardi, à l’installation officielle du nouveau commandant du groupement de la wilaya de Blida, le lieutenant colonel Zeroual Mokhtar, en remplacement de Remati Ahmed, appelé à d’autres fonctions. La cérémonie s’est déroulée au groupement 25, en présence de hauts responsables civils et militaires. Cette installation fait partie du plan de mouvement des commandants des unités de la Gendarmerie nationale au cours de cette année 2017. Le nouveau commandant du groupement de la wilaya de Blida a occupé plusieurs fonctions au niveau central du commandement de la gendarmerie, son dernier poste était chef d’état-major du groupement d’Alger, avant de rejoindre la France pour une formation où il a suivi des études supérieures en sécurité et en justice (spécialité dans la gestion stratégique des crises). Aussi, cette installation entre dans le cadre de la «bonne exploitation de la ressource humaine et des compétences professionnelles pour appliquer le principe du professionnalisme et l’employer dans divers domaines, conformément aux tâches assignées aux unités de la Gendarmerie nationale».