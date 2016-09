Réagissez

Le secteur de la formation professionnelle de la wilaya de Blida lance de nouvelles spécialités pour la rentrée de ce mois de septembre, il s’agit de 11 spécialités de technicien supérieur, 09 à travers une formation par apprentissage pour les branches suivantes : assurances, gestion des stocks, l’hygiène, la sécurité et l’environnement, la gestion et la sécurité des réseaux informatiques, la garde des petits enfants, la maintenance des réseaux de l’AEP, l’installation des conduites, les canaux et l’hôtellerie.

Les deux autres spécialités en mode résidentiel sont agent commercial et tailleur. Ces nouvelles spécialités ont été introduites pour répondre aux besoins induits par la demande du marché du travail local. Et pour bien accueillir la rentrée de la session de cette année qui est prévue pour le 25 septembre, la direction de la formation professionnelle de la wilaya de Blida a mis en place tous les moyens nécessaires pour que l’accueil des stagiaires se déroule dans de bonnes conditions.

En plus, un Salon des métiers a été organisé, la semaine dernière, par la même direction au profit des jeunes en quête d’une formation. Il convient de signaler que cette année, le secteur a programmé 9162 places pédagogiques dans différentes spécialités et modes de formation. Le même secteur s’est basé surtout sur le mode par apprentissage, et ce, pour une meilleure insertion des stagiaires dans la monde professionnel.