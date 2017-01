Réagissez

Dans le cadre de l’application de la convention signée, il y a deux mois, entre l’université Ali Lounici (El Affroun) et le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, portant sur la formation de 5200 cadres relevant de 1541 communes réparties à travers le pays, l’université Blida 2 a reçu, dimanche matin, le premier groupe de fonctionnaires comprenant 210 éléments.

La formation s’étalera sur une période de sept mois, à raison d’une semaine par mois. Cette formation a pour but, selon le directeur général des ressources humaines du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, Abdelhalim Merabet, de mettre en place une coopération solide dans le domaine de la formation et de la recherche afin de réaliser efficacement tous les programmes de réformes engagés. La stratégie de formation adoptée par le ministère, assure ce cadre, vise à la formation de base des fonctionnaires nouveaux, en prenant en considération la différence entre leur savoir académique et théorique, en vue d’une homogénéisation et d’une spécialisation des compétences.

Les œuvres universitaires s’occuperont du gîte, de la restauration et du transport des stagiaires. La formation de ces cadres portera sur le droit administratif, le droit sur l’immobilier, les finances et les impôts, les statistiques et la rédaction de rapports. La formation sera sanctionnée par un certificat délivré par l’université et la direction générale de la formation et des ressources humaines du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.