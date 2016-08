Flop touristique à Hammam Melouane

Réagissez

La présente saison touristique est loin d’être un succès à la station thermale de Hammam Melouane, à l’est de Blida, au vu du recul sensible enregistré cette année dans le nombre de touristes et visiteurs, comparativement aux étés précédents, a-t-on constaté.

Contrairement aux nuées de visiteurs qui affluaient, chaque été, sur cette région aux paysages enchanteurs, pour profiter de ses eaux aux multiples bienfaits curatifs avérés, la station enregistre, cette saison, un calme plat et une morosité sans pareille. Exception faite des habitués des communes voisines relevant des wilayas d’Alger et de Blida, férus de la nature de la région, comme reflété par les plaques d’immatriculation des véhicules parqués aux abords de l’oued, la saison touristique actuelle semble loin des attentes, pour ne pas dire pas loin du flop. Les travaux d’aménagement défigurent l’entrée de la ville.

Parmi les causes avancées par les spécialistes du domaine pour expliquer ce recul sensible du nombre de visiteurs dans la région, les séismes ayant frappé la région depuis l’été 2013, avec leur corollaire de dégâts occasionnés aux bâtisses et autres commodités en son sein figurent en tête de liste des facteurs en cause, ajoutés aux travaux d’aménagement du tunnel en cours à l’entrée de la ville, obligeant les visiteurs à emprunter une route d’évitement. Parallèlement, il est fait part d’autres travaux relatifs à des aménagements touristiques dans la région, dont la concrétisation accuse un retard, à cause de la non-évacuation d’une quarantaine de familles encore sur place, selon le président de la commune, Brahim Aniche.

Ce dernier a fait part d’efforts «intenses» des autorités locales à Hammam Melouane pour «sauver» ce qui reste de la saison touristique, soulignant l’autorisation de nombreux jeunes à exploiter les abords de l’oued par leur aménagement avec des tables et parasols. Une action décriée par des citoyens, qui voient d’un mauvais œil le remplacement des cabanons en roseaux qui ornaient auparavant les berges de l’oued, par des parasols «découverts» et «non conformes», selon eux, à leurs traditions sociales, eu égard au fait qu’une majorité des visiteurs affluant vers la région sont des familles conservatrices. M. Aniche a, néanmoins, souligné la réunion de toutes les conditions de détente nécessaires aux visiteurs, faisant part de la mobilisation, notamment de places de parking pour les véhicules, en plus de l’ouverture de locaux pour l’exposition des produits artisanaux, contrairement à ce qui avait cours auparavant, quand les produits de l’artisanat local étaient exposés aux abords des routes et entravaient la circulation automobile.

Des bacs à ordures ont été, également, installés sur les berges des oueds, en coordination avec des associations locales pour la protection de l’environnement, outre l’affichage de pancartes sensibilisant les citoyens au respect des règles d’hygiène. L’absence cette année d’activités culturelles dans la région a aggravé la morosité ambiante de cette saison. Le Salon national de l’artisanat et des métiers, un événement phare qui réunissait des artisans de tout le pays pour exposer leurs talents et les richesses de leurs régions respectives, en poterie, vannerie, ébénisterie, entre autres, n’a pas eu lieu cette saison. Un autre rendez-vous d’importance, la Foire du miel et dérivés, qui a attiré beaucoup de visiteurs l’année dernière, semble connaître le même sort. Contacté par l’APS, le président de l’Association des apiculteurs de la Mitidja, Hamzaoui Mohamed, a fait part de contacts pris avec de nombreux apiculteurs en vue de l’organisation de cet événement dans la région montagneuse de Hammam Meloune, mais ces derniers se sont «défilés», invoquant des engagements similaires pris dans d’autres wilayas du pays. Il a, néanmoins, fait part d’une possibilité d’organiser cet événement à succès «début septembre prochain».