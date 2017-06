Examen du Bac : Entre jeûne et espoir

Réagissez

Ils sont 15041 candidats scolarisés et 6287 libres à rallier les 56 centres d’examen aujourd’hui (dimanche) pour subir les épreuves de l’examen du bac. Ces 21328 candidats (total), toutes séries confondues, seront encadrés par 5314 enseignants durant les cinq (05) jours de «vérité» pour l’obtention du sésame. «Je ne peux penser au bac avec force, je ne suis pas encore prêt», soupire Hassène, candidat en langues étrangères. Malgré les sacrifices durant toute l’année avec des révisions non-stop, des cours de soutien dans les matières essentielles, ceux qui se présentent à l’examen aujourd’hui disent qu’ils craignent surtout les effets du stress. «Dès que je ferme mon cahier et que je quitte le groupe avec lequel je révise, le stress m’envahit et j’ai la peur au ventre», confie Souad, qui passe son bac pour la deuxième fois.En ce mois de Ramadhan, c’est encore plus difficile de se concentrer à cause de la fatigue engendrée par le jeûne et le manque de sommeil. «Il ne faut surtout pas veiller le soir et se réveiller au moment du s’hour pour prendre quelques dattes et un peu d’eau», conseille un médecin. Alors à vos stylos et rendez-vous le 15 juillet pour les résultats.