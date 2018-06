Entre pléthore de malades et manque de personnel

Réagissez

Le Centre anti-cancer (CAC) de Blida fait face à un manque terrible en paramédicaux, notamment les manipulateurs radio.

Ce phénomène est dû au départ massif à la retraite des agents il y a quelques années et à l’absence de formation régulière dans ce domaine, et en quantité suffisante pour ce qui est des sortants.

«Au début des années 1990, le nombre de paramédicaux était plus important que maintenant, alors que, paradoxalement, le nombre de malades a plus que triplé. Il nous faut maintenant au moins une dizaine de paramédicaux pour qu’on puisse fonctionner dans les normes», reconnaît M. Tabbeche, directeur du CAC de Blida. Et d’ajouter :

«On a tiré la sonnette d’alarme avec nos partenaires sociaux, en vain. Malheureusement, ceux qui exercent maintenant travaillent dans des conditions dures, car ils se donnent à fond pour répondre à la demande des malades et aux exigences de leur métier».

Le mammographe longtemps au placard

Cette situation a poussé ce centre à ne pas utiliser le mammographe, acquis au prix fort, mais qui est resté longtemps dans le placard, poussant les femmes à se faire dépister dans des cliniques privées. «Cet appareil, censé être utile pour les malades, est resté sous emballage pendant plusieurs années.

Lorsque j’ai été nommé directeur du CAC, et face au manque de manipulateurs radio, j’ai décidé de l’octroyer à l’hôpital de Boufarik, car ce dernier a suffisamment de personnel pour le faire fonctionner. Notre premier souci est la santé du malade avant tout !», argumente notre interlocuteur.

La greffe de moelle osseuse et la curiethérapie comme nouveautés

Parmi les nouveautés de cette année, l’introduction de la greffe de moelle osseuse pour le traitement des leucémiques. «Ce projet date de 1998, puis relancé il y a quelques années.

On a envoyé nos équipes, notamment à Oran, pour se former dans cette technique délicate. Tout est fin prêt pour son lancement au CAC de Blida, il nous reste juste l’arrivée des équipements nécessaires à ce genre d’opération. Une chose est sûre, ça sera pour bientôt», rassure M. Tabbeche. Autre nouveauté au sein du même établissement, l’introduction de la curiethérapie au sein du même centre pour soigner notamment le cancer de la prostate.

Même si plusieurs centres anti-cancer ont vu le jour ces dernières années dans le pays, le problème des rendez-vous se pose toujours avec acuité, d’autant que cela y va de la santé du malade.

Les RDV, un véritable casse-tête pour les malades

Le problème se pose surtout pour ce qui est des séances de radiothérapie, technique indispensable pour le traitement du cancer. Le patient doit patienter au minimum six mois pour pouvoir bénéficier de cette technique médicale.

Le problème s’aggrave lorsque les patients viennent des quatre coins du pays, mettant le CAC de Blida dans une situation de surcharge.

«Les appareils de radiothérapie tombent souvent en panne à l’ouest du pays, d’où mon choix pour Blida, mais cela m’a valu plus d’un semestre de temps», témoigne un malade de la région ouest du pays. D’autres meurent avant l’arrivée même de leur rendez-vous !

Enfin, les plus aisés optent pour les centres de radiothérapie privés pour avoir des rendez-vous à temps et dans les normes.

Mais la plupart des patients prennent leur mal en patience pour bénéficier du droit au soin.