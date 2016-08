Réagissez

Les quadruplés d’El Affroun

Suite à notre article paru dans l’édition d’El Watan, daté du 13 août 2016 sous le titre «Naissance de quadruplés à El Affroun.Un bel événement gâché par l’indifférence des autorités», des réactions, quoique timides, ne se sont pas fait attendre .

Dès le lendemain de la parution de l’article, les services de la DAS de la wilaya de Blida ont pris attache avec le père des quadruplés, Fatah Hamouda, pour l’inviter à se présenter à leur siège afin de récupérer 12 boîtes de lait en poudre, non sans lui avoir fait remarquer, selon ses dires, qu’il ne fallait pas déclarer à la presse n’avoir reçu que 8 boîtes .

Rappelons que la DAS de Blida, et après sollicitations de M. Hamouda, avait offert (non plutôt donné) aux quatre nouveau-nés 8 boîtes de lait en poudre seulement et un lot insuffisant en couches, avant de signifier au père, lorsqu’il s’est présenté une deuxième fois, que le stock de lait en poudre était épuisé.

Des particuliers, des âmes charitables, ont contacté Fatah Hamouda pour avoir ses renseignements afin de lui faire un versement d’argent sur son compte. Aussi, il a reçu beaucoup de soutien moral à travers la page Facebook Blida Services. A part cela, rien, aucun signe des autorités locales n’est venu apaiser son appréhension de ne pouvoir prendre en charge correctement ses enfants, surtout durant la première année. De la wilaya de Blida, Hamouda n’a rien vu venir. Il attend toujours que le wali, Abdelkader Bouazghi, puisse le recevoir. «C’est surtout le problème du logement qui me préoccupe le plus et hante mes nuits», s’inquiète le père de Meriem, Abderrahim, Abderrahmane et Mohamed, sans oublier l’aîné Youcef, qui est installé actuellement chez ses grands parents.

Et de poursuivre : «Je voudrais que le wali sache que je n’ai reçu aucune aide des autorités locales d’El Affroun, ni de l’APC ni de la daïra.» Les industriels devraient eux aussi mettre la main à la poche ou au moins faire don de produits nécessaires aux bébés. Fatah Hamouda compte, dans la dignité, sur son maigre salaire pour subvenir aux besoins de ses enfants, en attendant une aide qui tarde à venir. Pour aider la famille Hamouda, contactez le : 0773 41 23 46.