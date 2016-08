El Affroun : Une ville exposée aux inondations

Réagissez

La ville d’El Affroun, dont une partie est située sur les piémonts et sous le versant nord de la colline de Sidi Khalifa, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Blida, fait sa grande toilette, car elle barbouillée à chaque précipitation, où des milliers de mètres cubes se déversent vers la partie basse de la ville, causant des dégâts importants. Les endroits les plus touchés sont notamment la RN4 et le quartier de la gare ferroviaire. En dépit des études de protection des inondations, cette situation perdure dans le temps.

La ville d’El Affroun a connu ces dernières années un essor considérable en matière de réalisations sociales, mais pour ce qui est du raccordement des réseaux et des routes, il est temps que les pouvoirs publics revoient les études avant qu’il ne soit trop tard. Il serait même indispensable de consulter la carte des réseaux des anciens raccordements pour éviter les branchements anarchiques, à l’exemple du raccordement des assainissements avec ceux des pluviales des logements situés à l’ouest de la ville. L’exemple de la rue Bridja, qui a connu le goudron avant le réseau d’assainissement est une preuve de la mauvaise organisation des travaux.

Et vu la configuration géographique et le passage de la route nationale, il fallait réaliser deux conduites ouvertes grillagées à la parallèle afin de minimiser «le déversement des eaux», a déclaré un expert en la matière.

En effet, dans le passé, de nombreux citoyens ont montré leur mécontentement face à ces inondations répétées, surtout que la saison des pluies est relativement proche et qu’ils ne veulent plus revivre les situations passées.