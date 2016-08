Réagissez

Rejoindre la ville côtière de Aïn Tagourait, ex-Bérard, et son bord de mer au départ d’El Affroun, sans l’utilisation d’un quelconque moyen de transport, mais plutôt parcourir à pied la distance de 34 km qui sépare les deux villes en passant par Ahmar El Aïn et Sidi Rached.

Tel est le défi, ou encore l’aventure, que comptent vivre une dizaine de jeunes adhérents à l’association dénommée Le rêve culturel, artistique de l’environnement et du tourisme, créée il y a juste une année, présidée par Rabah Lefkair, dont le siège est au niveau du CFPA de Beni Mouimène (El Affroun). Ce n’est pas la première fois que des jeunes issus de l’association rejoignent à pied une des plages de la wilaya limitrophe de Tipasa. Il y a une dizaine de jours, quatre jeunes camarades ont pris le départ à 6h, direction la Plage bleue, du côté du Chenoua, soit une distance de 50 km et 10 heures de marche, pour arriver à destination vers 16h faire un plongeon puis revenir en voiture avec des estivants, rentrant à Blida pour les déposer à El Affroun.

«L’objectif de joindre la mer à la marche est celui de ressentir les mêmes sensations vécues par nos pères, lesquels, sans moyens, parcouraient des kilomètres à pied et goûtaient aux plaisirs de la grande bleue», explique Sofiane. Les quatre jeunes aventuriers cherchaient, d’après leurs propres dires, à démonter qu’avec des moyens dérisoires ou quasi-inexistants, l’on peut se permettre un moment de détente en bord de mer. D’autres activités animées par les adhérents de l’association, des stagiaires et travailleurs du CFPA d’El Affroun pour la plupart, ont été réalisées l’année dernière, ce qui démontre le dynamisme manifesté par des jeunes qui ne cherchent qu’à dévoiler leur talent. En effet, la troupe théâtrale formée de jeunes artistes en herbe a mis en scène, l’an passé, une pièce théâtrale intitulée La dernière goutte. «Avec cette pièce, nous avons participé aux qualifications à Boumerdès, avec succès, pour participer au Festival international du théâtre amateur de Mostaganem», raconte fièrement Fatah Sahnoun, vice-président et trésorier de l’association.

Cependant, notre interlocuteur nous avouera que faute de moyens financiers, la troupe n’a pu se déplacer à Mosta. Forçant le destin, et grâce à des donateurs, la troupe a pu participer au Festival national de l’opérette organisé à Bordj Bou Arréridj où elle a obtenu la première place avec l’opérette «Les revenants». D’autres activités artistiques et culturelles sont à mettre à l’actif de cette jeune association, telles que des participations aux campagnes de protection de l’environnement ainsi que des sorties récréatives pour les enfants de familles démunies d’El Affroun, de Béni Mouimène et de Béni Djamaa. D’ailleurs, des virées à la plage sont organisées chaque week-end durant toute la saison estivale au profit des zawalyas de la daïra. Notons enfin qu’à l’occasion des festivités du 20 Août 1956, l’association est invitée à participer aux manifestations culturelles et artistiques qui seront organisées à El Affroun.