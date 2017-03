Réagissez

L’Association des retraités de l’Education nationale de la wilaya de Blida a tenu récemment son assemblée générale ordinaire à la salle des fêtes El Andalous (Ouled Yaïch), avec un ordre du jour ayant trait à la présentation de ses bilans moral et financier de l’exercice 2016 et son plan d’action pour l’année 2017, qui ont été approuvés à l’unanimité par les participants.

Cette assemblée générale est rehaussée par la présence de représentants des autorités locales, de l’Association nationale des parents d’élèves et de la mutuelle de l’éducation nationale. En exécution des objectifs qu’elle a fixés, cette association a réalisé des actions variées, au cours de l’exercice passé, entrant dans le cadre de la prise en charge des préoccupations de ses adhérents et de soutien scolaire au profit d’enfants scolarisés et démunis. Parmi les actions qui ont mobilisé ses efforts et non des moindres, il y a celles relatives aux décisions de justice visant l’expulsion de ses adhérents des logements de fonction qu’ils occupent, d’une part, et les démarches entreprises pour l’acquisition d’un local approprié pour l’exercice, dans des conditions convenables, de ses activités et de son mandat, d’autre part. Celles-ci ont été positives au vu des résultats obtenus (suspension de l’exécution desdites décisions de justice dans l’attente de trouver des solutions auxdits locataires et promesse d’affectation par les autorités locales d’un local approprié au centre-ville de Blida pour abriter son siège). Les autres actions engagées, toujours en faveur de ses adhérents sont les démarches entreprises pour faire bénéficier ses retraités adhérents des services des œuvres sociales et de la mutualité de l’éducation nationale, au même titre que les actifs, conformément aux textes qui les régissent et dont ils sont exclus. En termes de soutien scolaire, la direction de cette association a sollicité la direction de l’éducation nationale à l’effet de l’autoriser à organiser des cours de soutien scolaire bénévole au profit d’enfants démunis au sein des établissements scolaires des différents paliers. Le plan d’action présenté, au titre de l’exercice 2017, est le prolongement de celui de l’année 2016 aux fins de renforcer les actions entreprises et concrétiser celles en cours ou non réalisées, avec, toutefois, une préoccupation majeure consistant à renforcer les adhésions et leur élargissement au niveau national pour se transformer en fédération. L’association compte actuellement plus de 250 adhérents.