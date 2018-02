École cherche cuisinier

Réagissez

Au moment où l’Etat a injecté des sommes colossales et donné la gestion des cantines aux APC pour que chaque élève du primaire puisse accéder à la cantine de son établissement et avoir un repas chaud à midi, à Sidi Aïd, une bourgade située à 5 km de la commune de Boufarik, la seule école primaire n’offre pas ce privilège aux petits écoliers ayant le ventre creux après une matinée de cours. Cette école est dotée d’une cantine avec toutes les commodités nécessaires pour la distribution de 500 repas. Hélas, pas un plat de lentilles ou de soupe ne leur sera servi faute de personnel. En effet, le manque de personnel de cuisine fait défaut et pénalise les écoliers, dont la majorité sont issus de familles pauvres. Cette problématique laisse perplexes les parents, car avoir un plat chaud à midi relève-t-il de l’impossible en 2018 ? Le deuxième trimestre s’achèvera dans près de 35 jours, d’ici là, l’élève de Sidi Aïd aura-t-il la chance de manger chaud, ou restera-t-il le ventre creux à midi ?