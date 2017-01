Dur dur d’aller à Chréa les week-ends enneigés !

Réagissez

Encore une fois, prendre la route vers Chréa durant les week-ends hivernaux est devenu un vrai casse-tête pour les automobilistes. Vendredi, il était quasi impossible de joindre la montagne de Chréa, et ce, vu les longs bouchons qui caractérisaient la RN37 durant toute la journée.

L’embouteillage commençait déjà à Blida ville ! Ainsi, plusieurs automobilistes, principalement des Algérois voulant profiter de la neige avec leurs enfants, ont été contraints de faire demi-tour et retourner chez eux. Les plus chanceux sont ceux qui avaient pris la route de bonne heure, sinon la plupart n’avaient pas pu arriver à destination.

Le nombre important de véhicules, plus de 10 000, selon certaines sources, qui jonchaient la RN37 (une quinzaine de kilomètres), a provoqué une véritable pagaille routière. «On est là coincés depuis une heure, cela nous étonnerait fort qu’on puisse continuer notre chemin. Regardez les voitures qui sont bloquées en file indienne, la chaîne semble continuer jusqu’à Chréa», témoigne un automobiliste venu d’Alger. Mais ce qui a aggravé davantage la situation, c’est sans doute le manque d’informations. Les services de la Gendarmerie nationale et de la police n’avaient pas jugé utile de conseiller les automobilistes, la veille, d’éviter l’utilisation de la RN37 durant les week-ends pour ne pas reproduire les mêmes scénarios de blocage qui se répètent depuis plusieurs années durant les fins de semaine enneigées. Aussi, les mêmes services n’avaient rien communiqué sur les autres routes menant à Chréa, comme celle de Tabainette (Bouinan).

«On ne sait pas si elle est ouverte ou pas. On aurait dû la prendre à partir de Baba Ali, mais on a évité le risque. On est mal informés», regrette un père de famille venant d’Alger, rencontré coincé à Blida-Centre. Sinon, ceux qui avaient pu joindre Chréa par la route avaient beaucoup de mal à retourner. Il y a une dizaine de jours, des familles sont restées bloquées à Chréa jusqu’à 2h du matin à cause des encombrements.

Le téléphérique, ça sert à quoi ?

Autre anomalie, les personnes voulant partir à Chréa par télécabine ont été surprises d’apprendre que ce moyen de transport n’était pas en mesure d’assurer leur transport en entier. La liaison assurée ces derniers temps est juste Blida-Beni Ali et non pas Blida-Chréa. Vendredi matin, il y avait une grande bousculade devant les portes de la station de transport par télécabine. La plupart des jeunes ont été appelés à quitter les lieux pour éviter les dérapages. Il y avait une présence de policiers, lesquels essayaient de mettre de l’ordre et disperser la foule en colère, allant jusqu’à fermer provisoirement les portes de la station. «On a voulu juste profiter de notre week-end à Chréa, mais voilà que le téléphérique, qui vient pourtant d’être remis en marche après plusieurs années d’arrêt, n’est pas opérationnel jusqu’au terminus pour des raisons qu’on ignore», affirment des jeunes mécontents. Sur place, personne n’était en mesure de nous donner la raison officielle (et logique) de cette «anomalie».