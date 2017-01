Deux enfants tués et six autres blessés dans l’explosion d’une bombe

Réagissez

Deux enfants âgés de 9 et 10 ans ont été tués hier matin, alors que six autres âgés de 8 et 9 ans ont été gravement blessés suite à l’explosion d’une bombe artisanale, trouvée non loin de leur lieu d’habitation à Rihane, à une dizaine de kilomètres au sud de la commune de Mouzaïa (Blida).

Mechid Hadjallah Abderrahmane, 9 ans, était dans un état comateux, il a rendu l’âme hier après-midi. Echouf Mohamed Amine, 10 ans, est mort sur le coup. Selon nos sources, les malheureux enfants étaient en train de jouer dans un champ jouxtant leurs domiciles lorsqu’ils ont découvert, vers 11h, l’engin mortel.

Evacués en urgence vers la polyclinique de Mouzaïa, les blessés ont été transférés par la suite au service de traumatologie de l’hôpital M’hamed Yazid de Blida. L’un des blessés, qui a perdu les deux membres inférieurs, a été admis à l’hôpital de Blida par les éléments de la Protection civile. Il a rendu l’âme quelques heures après.

Les parents des victimes ainsi que des citoyens de la localité de Rihane avaient eu recours à la fermeture de l’autoroute Est-Ouest, au niveau de Mouzaïa, pour exiger la sécurisation de leur localité des mines antipersonnel et des bombes artisanales. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cette tragédie.