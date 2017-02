Des résultats encourageants

Réagissez

Les métiers du bâtiment viennent en tête du classement

Les secteurs de placement d’emplois par ordre d’importance de postes offerts sont le bâtiment, l’industrie et les services.

En dépit de la conjoncture économique difficile, l’Agence locale de l’emploi (Alem) de Bouinan, domiciliée à Ouled Yaïch, a réalisé, au titre de l’exercice 2016, des résultats de placement d’emplois encourageants. Elle a enregistré 4161 offres d’emploi, satisfait 3741 offres et placé 2813 emplois, toutes formules confondues, dont 2405 sous la formule classique. Les secteurs de placement d’emplois par ordre d’importance de postes offerts sont le bâtiment, l’industrie et les services.

La circonscription territoriale de l’Alem de Bouinane, qui s’étend sur les daïras de Bouinane et Ouled Yaïch, totalise plus de 500 organismes employeurs (publics et privés). Dans le but d’améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi, l’Alem de Bouinane organise, tous les deux mois, des ateliers de techniques de recherche d’emploi destinées aux candidats potentiels.

Grâce au professionnalisme du personnel de celle-ci, à sa tête son chef d’agence, Benbekhma Amar, une satisfaction afférente aux services offerts est exprimée par ses usagers. Ce dernier ne ménage aucun effort pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur des services de son agence. «Au titre de l’exercice en cours, des efforts supplémentaires seront déployés pour améliorer la mission d’intermédiation, d’une part, et atteindre les objectifs fixés par la tutelle, d’autre part», lance-t-il.

A ce propos, il convie vivement les organismes employeurs à mieux collaborer avec ses services, où ils trouveront des professionnels à leur écoute pour leur apporter les solutions idoines aux besoins de main-d’œuvre nécessaire à leurs activités. Pour ce faire, deux outils opérationnels sont mis à la disposition des intervenants sur le marché de l’emploi. Il s’agit de l’inscription en ligne (candidats et employeurs) et de la Nomenclature algérienne des métiers et des emplois (NAME), pour appréhender finement les compétences recherchées par les entreprises.