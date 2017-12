Des parents d’enfants craignent sa fermeture

Réagissez

Des enfants célébrant la fête du Mawlid Ennabawi

C’est dans une ambiance conviviale et familiale que le jardin d’enfants El Amel, relevant de la CNAS, situé à la rue Chahid Mohamed Issad, dans la ville de Mouzaïa, a célébré, mardi dernier, le Mawlid Ennabawi El Charif.

Les initiateurs de cette cérémonie, à leur tête Mme Kadri Amina, directrice de la crèche, n’ont pas failli aux traditions ancestrales en invitant les parents à partager avec leurs enfants un moment hautement symbolique, ancrant dans les esprits des chérubins les valeurs religieuses et la sacralité des dates du calendrier hégirien. Cette journée festive a commencé à midi par un copieux déjeuner, un plat traditionnel, de la rechta au poulet, auquel ont été conviés les 120 enfants fréquentant cet établissement.

Habillés en tenue traditionnelle, les enfants ont eu droit dans l’après-midi à des moments récréatifs durant lesquels ils ont présenté leurs travaux manuels en relation avec l’événement. Des chants religieux sur la vie du Prophète (QSSSL) ont été interprétés par la chorale de la crèche devant des parents admiratifs. «Nous ne remercierons jamais assez la directrice de la crèche qui fait de son mieux pour épanouir et rendre nos enfants heureux», souligne une maman. Une autre confiera que grâce à l’abnégation et aux compétences du personnel éducatif et pédagogique, les enfants confectionnent des objets d’art magnifiques. Effectivement, les enfants ont tenu à présenter leurs travaux manuels et démontrer ainsi tout leur savoir-faire. C’est ainsi que des supports pour les bougies, faits à la main, ont été présentés pour être utilisés. D’autres travaux ont émerveillés les parents, qui découvraient pour la première fois ce dont leurs enfants étaient capables. Du jus, des gâteaux ont été par la suite distribués dans une ambiance haute en couleur et les sourires des enfants tout joyeux.

L’appel aux responsables de la Cnas

Cependant, il faut dire que cette crèche risque de fermer ses portes l’année prochaine. De ce fait, les parents lancent un appel aux responsables de l’ex-Casoral afin de surseoir à leur éventuelle décision de fermeture. «Nous sommes très satisfaits des prestations offertes par cette crèche de Mouzaïa», reconnaît une maman. Et de poursuivre: «La mise des clés sous le paillasson serait une catastrophe et une grave erreur.» Rappelons enfin que la cérémonie de célébration du Mawlid Ennabawi a été rehaussée par des cadres de la direction régionale de la CNAS de Blida. Mme Fatma Zohra Aggab, sous-directrice de l’administration générale et des moyens, Mme Mimouna Abdellaoui, responsable de l’action sanitaire et sociale, ainsi que Mlle Yousra Ouzari, ont tenu à marquer de leur présence cette cérémonie très réussie.