Des villégiatures et sorties récréatives au profit des femmes âgées sont programmées gratuitement à Blida et ses environs durant les prochains jours. L’initiatrice de ce programme est une ancienne membre des affaires sociales à l’APC de Blida. «Je veux continuer mon programme social en collaboration avec le mouvement associatif et le groupe Sim, comme sponsor, et ce, afin de permettre aux personnes démunies de profiter de la nature et de ses bienfaits», déclare Abassi Malika, juriste de formation et cadre de métier. «En guise d’essai, j’ai organisé une sortie au profit des vieilles sans ressources financières au bain thermal de Hammam Righa, elles ont vivement apprécié le geste. Je compte organiser d’autres sorties vers des stations thermales et Chréa, entre autres. La première destination, pour celles qui souffrent de douleurs articulaires et de rhumatisme, la deuxième, pour les vieilles ayant des problèmes respiratoires», ajoute-t-elle. Pour s’inscrire à ce programme gratuit, appelez-le : 0661 70 21 59.