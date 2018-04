De l’eau... une amélioration à l’horizon

Réagissez

L a commune de Guerrouaou, rattachée administrativement à la daïra de Boufarik, a puisé de son budget une enveloppe conséquente de 31 milliards de centimes pour assouvir les besoins de ses citoyens en eau potable, où ces derniers sont confrontés à chaque saison estivale à une pénurie d’eau qui martyrise la plupart de la population guerrouaouie, qui est estimée à 22 960 âmes, avec une demande en eau potable réelle qui doit être de 12 261 m3 /jour, y compris la cité universitaire se trouvant sur le territoire de la commune.

Or, la capacité actuelle est de 5500 m3 / j, ce qui engendre un déficit de 6761 m3/j, sur une desserte qui se fait en 1 jour sur 2, pour 80% de la population, et 1jour sur 3, pour l’autre partie, qui est estimée à 20%. Pour remédier à ce manque de ce précieux liquide, plusieurs actions ont été engagées par les autorités de la commune, avec la réalisation de projets qui sont en phase finale et d’autres en cours, avec la réalisation de 4 forages, 2 stations de pompage et un réservoir de 2000 m3, ainsi que le renouvellement de deux réservoirs d’alimentation en eau potable de 500 m3 et 1000 m3 qui sont défectueux. La situation hydraulique de la commune verra une amélioration progressive en fonction de la réception et de la mise en service des projets confiés à diverses entreprises.