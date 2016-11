Convention avec le ministère de l’Intérieur

Réagissez

Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, représenté par Abdelhalim Merabti, directeur général des ressources humaines et des lois essentielles du MICL et l’université Ali Lounici d’El Affroun Blida 2, représentée par le recteur, le professeur Ahmed Chaâlal, ont signé, mercredi dernier, une convention de partenariat.

La signature de cette association entre les deux institutions s’est déroulée au niveau de la salle de conférences de la faculté des sciences économiques de l’université Ali Lounici, en présence, entre autres, du wali de Blida, des enseignants de l’université, ainsi que des représentants des différents corps des services des sécurité. L’objectif de cette convention de partenariat est la formation de près de 5200 administrateurs et fonctionnaires à travers les 1541 collectivités locales du pays, dans le domaine des ressources humaines. «La formation dans sa globalité s’étalera sur une période de trois années», souligne le Pr Chaâlal. Et de poursuivre : «Chaque groupe bénéficiera d’une formation de qualité durant sept semaines, assurée par les enseignants de l’université, qui ont eux-mêmes élaboré le programme de formation chacun selon sa spécialité.» «Nous avons les compétences requises en matière d’enseignants pour la réussite de ce partenariat et atteindre ses objectifs», ajoute -t-il.

En effet, la formation sera axée sur sept volets et concernera : le droit administratif, la gestion des collectivités locales, la comptabilité fiscale et locale, l’aménagement du territoire, le droit foncier, les statistiques et enfin la rédaction administrative.

La facultés de droit et sciences politiques, celle des sciences économiques et gestion et celle des sciences sociales et humaines abriteront les cycles de formation. «Notre université dispose d’un riche potentiel humain et matériel pour la réussite de cette collaboration», précise notre interlocuteur, et d’ajouter : «C’est un véritable défi auquel notre université s’implique pleinement dans le cadre de la formation et du développement des ressources humaines. Pour le représentant du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, l’initiative de formation mise en place par son département entre dans le cadre, comme il a tenu à le préciser, de l’accompagnement du parcours professionnel de chaque responsable exerçant dans les services des ressources humaines de toutes les communes de l’Algérie.» Abdelhamid Merabti a aussi souligné l’importance que son département accorde à la modernisation de l’administration des collectivités locales.

Quant à Abdelkader Bouazghi, wali de Blida, il a souligné la necessité de moderniser les services des ressources humaines tout en insistant sur la contribution de la qualité de l’environnement du travail à travers les missions dévouées à ses services. La formation débutera au cours du premier trimestre de l’année prochaine. «Les fonctionnaires qui ne pourront pas se déplacer jusqu’à El Affroun pour des raisons d’éloignement ou de contraintes diverses, surtout pour les femmes, bénéficieront de la même formation dans leurs régions respectives», rassure le Pr Chaâlal.

Ce dernier nous précisera que ce sont les enseignants qui se déplaceront dans les régions concernées pour faire bénéficier les candidats à cette formation du même programme initié à l’université d’El Affroun. Sinon, pour ceux qui pourront faire le déplacement, «toutes les commodités seront mises à la disposition des candidats à cette formation, que ce soit les salles de cours, les amphithéâtres, la restauration et même l’hébergement au niveau de la cité universitaire», conclut le recteur de l’université d’El Affroun, le Pr Ahmed Chaâlal.