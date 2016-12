Concours du quartier le plus propre

Réagissez

Dans le cadre des opérations menées par la wilaya de Blida liées au nettoiement et à l’embellissement de la ville, une initiative visant à assainir davantage l’environnement des centres urbains, agressés par les ordures ménagères et autres, vient d’être lancée. Il s’agit de l’organisation d’un concours pour désigner les plus beaux quartiers et commerces des villes de la wilaya. Ce grand «lifting», plein de challenges, touchera non seulement les rues et boulevards, mais aussi les jardins et espaces verts, ainsi que les établissements scolaires et de formation.

De même, les devantures des magasins et des habitations sont appelées à répondre, selon les orientations de la wilaya, aux normes d’esthétique, où les comités de quartier sont impliqués dans cette opération. Dans ce sens, il a été créé, au niveau du cabinet de la wilaya, une cellule qui se chargera de l’établissement du cahier de charges lié aux conditions de participation et sur la base duquel les meilleurs seront notés. Des prix symboliques leur sont réservés après la proclamation des résultats. «C’est une manière aussi de lutter contre le désordre urbain et l’incivisme», nous dit-on. Le citoyen de Blida pourra facilement remarquer l’omniprésence de l’alucobond ornant les devantures des magasins, mais certains voient que ce matériau cache les défauts de certaines constructions anarchiques, voire illégales. Pourvu que la devanture soit belle !