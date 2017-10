Réagissez

L’université Sâad Dahleb Blida 1 a abrité, le 25 septembre dernier, la première compétition inter-universitaire en aéronautique «Rocketry». Huit universités y ont participé.

Cette phase concerne la conception et la simulation de vol d’une fusée, avec des prototypes présentés par les équipes participantes. «La concrétisation de cet événement repose sur une idée de l’ingénieur en aéronautique Abdelkader Kharat, diplômé de l’Ecole polytechnique d’El Harrach, installé au Canada et travaillant chez le constructeur Bombardier», a précisé Pr Mohamed-Tahar Abdlia, recteur de l’université Sâad Dahleb de Blida.

Et d’ajouter que «cette compétition, qui est une première en Algérie, vise des impératifs scientifiques aux fins d’inculquer une culture de compétition scientifique en Algérie, d’une part, et de permettre à nos étudiants de démontrer leur génie créatif, de libérer leurs initiatives et de déceler les meilleures compétences universitaires dans les domaines de la recherche scientifique et de ses applications».

Monsieur Kharat, présent à cette compétition, a déclaré en substance : «A l’issue de ma participation à une compétition internationale en aéronautique aux USA, j’ai remarqué la participation active de deux équipes égyptiennes, alors je me suis demandé à quand la participation algérienne à ce type d’événement. Aussi, j’ai pris attache avec les universités algériennes enseignant la spécialité. Celles-ci ont répondu favorablement à ce projet qui s’est concrétisé, une année après et dont les résultats sont présentés ce jour à la communauté universitaire et aux professionnels dans ce domaine.»

Les travaux effectués ont été évalués par un jury sur la base des prototypes réalisés et la présentation orale par chaque équipe de la méthodologie y afférente. A l’issue de ces phases, le jury a attribué le premier prix à l’Ecole nationale polytechnique d’El Harrach, le deuxième prix à l’université de Sidi Bel Abbès et le troisième prix à l’université Sâad Dahleb de Blida.

Les huit établissements universitaires qui ont participé à cet événement sont : les universités Sâad Dahleb de Blida, l’USTO Mohamed Boudiaf d’Oran, Djilali Liabès de Sidi Bel Abbès, l’Ecole polytechnique d’El Harrach, l’USTHB, l’Ecole Polytechnique de Constantine, l’université Mohamed Khider de Biskra et Hamma Lakhdar d’El Oued.