Comment épargner le milieu de l’enseignement des maux sociaux ?

La zaouïa El Hilal de Chebli

La zaouïa El Hilal, de Chebli, organise, les 20 et 21 de ce mois, un séminaire international sur «L’approche coopérative et morale contre l’altération du milieu de l’enseignement par les maux sociaux».

C’est la onzième année consécutive que cet établissement (à mi-chemin entre l’Institut technologique et l’université, puisqu’il héberge, en régimes externat et internat, des étudiants venant de plusieurs wilayas, dont certains sont titulaires de diplômes universitaires) organise ce type de manifestation culturelle et scientifique. Les deux dernières éditions se sont hissées à un rang international, grâce à la participation d’intervenants issus de différents pays. Zaouïat-El-Hilal, de Chebli, fait parler d’elle ces dernières années par l’activité, l’animation et le dynamisme de ses membres, en majorité de jeunes diplômés de l’université algérienne. En effet, beaucoup de docteurs, de doctorants et d’enseignants mettent la main à la pâte pour créer une véritable synergie au sein de cet espace voué au savoir, où toutes les initiatives sont les bienvenues. A Chebli, le mot «zaouïa» ne rime pas forcément avec «archaïsme» et «conservatisme obtus», la zaouïa El Hilal essaie, d’année en année, d’innover et de rapprocher les gens.

Dans cette édition 2017, beaucoup de thèmes, aussi importants les uns que les autres, seront abordés et débattus par d’éminents intervenants venus d’horizons différents. «Rétrospective du milieu de l’enseignement (passé et présent) ; Création d’un environnement moral pour l’apprenant ; Les maux sociaux qui menacent la jeunesse ; Rôle de la religion dans la lutte contre ces maux ; Volet juridique de cette lutte ; L’importance du rôle de la femme en milieu éducatif ; Avantages et inconvénients de l’utilisation de la technologie moderne en milieu de l’enseignement ; Rôle de la famille dans l’éducation de la société ; Rôle des associations sportives religieuses et culturelles dans la lutte contre les maux sociaux en milieu scolaire», tels sont les thèmes qui seront abordés lors de cette manifestation importante, les 20 et 21 mai 2017, au niveau du siège de la zaouïa de Chebli, thèmes à caractères religieux, sociologique, scientifique, pédagogique et culturel, qui s’adressent à toutes les franges de la société (académiciens, enseignants, parents, curieux) que la zaouïa El Hilal de Chebli aura le plaisir d’accueillir.