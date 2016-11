CNAS : Prolongation des délais de paiement des cotisations

Réagissez

La prolongation du délai d’octroi des échéanciers de paiement liés aux cotisations impayées des employeurs vis-à-vis de la Caisse nationale d’assurance sociale des travailleurs salariés (CNAS) a fait récemment l’objet d’une rencontre de sensibilisation par les cadres de la CNAS au profit des opérateurs économiques au centre des loisirs Les Rosiers de Blida.

Intervenant, Boughomd Mohamed, directeur de l’Agence CNAS Blida déclare : «La loi de finances de 2016 a prolongé le délai de paiement des cotisations au 31 décembre 2016, annulant la date butoir prévue par l’article 57 de la loi de finances complémentaire de 2016. A cet effet, je lance un appel à tous les employeurs désirant régulariser leur situation en matière de cotisations de sécurité sociale, de se rapprocher de nos services du recouvrement de la CNAS pour s’acquitter des redevances impayées afin de bénéficier, à terme, de l’annulation des majorations et pénalités de retard y afférentes.» Signalons que le débat était très animé autour de ces mesures exceptionnelles et qui sont accueillies favorablement par les employeurs, mais ces derniers espèrent qu’il y ait un peu plus de «souplesse» dans le traitement de leurs dossiers pour qu’ils puissent répondre favorablement, et en masse, à l’appel de la CNAS.