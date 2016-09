Chréa (Blida) : Une randonnée à l’occasion du mois rose

Réagissez

L’association El Badr d’aide aux malades atteints de cancer organise une randonnée pédestre sur les hauteurs de Chréa vers El Haoudh, samedi 1er octobre à partir de 8h30.

Selon les organisateurs, cette randonnée entre dans le cadre de la célébration du mois d’octobre rose, mois mondial du cancer du sein. «Notre but est de sensibiliser les femmes contre le cancer du sein, d’une part, et nous voulons inculquer la culture du sport et de l’écotourisme aux citoyens, d’autre part», explique le président de l’association El Badr. L’accueil des participants aura lieu entre 8h et 8h30 au niveau de Dar El Ihssane de Blida (chemin Javal), alors que le départ de la randonnée se fera à 9h30 à partir de la placette.