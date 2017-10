Chebli (Blida) : Une cité sinistrée…

Réagissez

La cité des 18 Logements (jadis cité des Enseignants) se trouve à l’abandon. Dix-huit familles d’enseignants avaient bénéficié, le 17 mars 1982, de logements neufs sur un site agréable, au centre de la ville de Chebli (wilaya de Blida).

La cité a, aujourd’hui, 35 ans et se trouve dans un piteux état. En trente-cinq années, la façade extérieure des trois bâtiments qui la composent n’a été repeinte par l’OPGI qu’une seule fois… en 1993 (cela fait déjà 24 ans). Au départ, la cité n’avait pas d’enceinte. Les locataires avaient installé, avec leurs propres deniers, un grillage qui, au fil du temps, s’est détérioré et fait plus office de balançoire ou de toboggan pour les enfants des autres quartiers que de clôture.

L’hiver, dès les premières pluies, la cour, dont les avaloirs ont disparu, embourbés, se transforme en véritable piscine. L’accès aux appartements devient impossible. L’eau et la gadoue rendent les allées impraticables. Dès les premières années, les habitants avaient obtenu de l’APC de Chebli l’autorisation (écrite) de construire des garages pour leurs véhicules.

Des constructions conformes aux normes imposées par les autorités de l’époque avaient vu le jour et les locataires avaient pu, ainsi, sécuriser leurs biens. A deux reprises, ces dernières années, cette cité s’était retrouvée sur la liste des sites à aménager, et, à chaque fois, une décision de dernière minute, venait l’en retirer.

La cause invoquée par le P/APC (le même qui avait signé l’autorisation de construire, il y a une trentaine d’années) est «que les constructions étaient… illicites !» Une aberration qui prive les locataires de cette cité de l’amélioration de leur cadre de vie. Un responsable qui considère un document officiel portant sa signature, sa griffe et son cachet comme «illégal» et des constructions qu’il a autorisées comme «illicites» !

Le hic, c’est que, même après le départ de ce «responsable», la cité souffre encore et toujours de ce «problème» et risque de ne jamais bénéficier d’aménagement à cause du caractère «illicite» qu’on impute à ses garages, dont les propriétaires ont chacun une autorisation en bonne et due forme émanant de la plus haute autorité de la commune. La cité des 18 Logements de Chebli a besoin d’être sauvée de cet état d’abandon causé par l’usure du temps et l’aberration de l’administration.