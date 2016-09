CFPA de Soumaa (Blida) : Inscriptions en cours

Réagissez

A l’instar des autres centres de formation professionnelle, celui de Soumaa se met au diapason pour la rentrée professionnelle qui aura lieu le 25 septembre.

Située en plein centre du chef-lieu de la commune, cette structure est irriguée sur une parcelle de 01,5 ha et dotée de toutes les commodités nécessaires pour le bon déroulement des différentes formations et apprentissages des 120 nouveaux stagiaires déjà inscrits pour cette rentrée professionnelle où ils suivront un cursus allant de 6, 18 ou 24 mois dans les spécialités suivantes : agent commercial, opérateur en micro informatique, assurance, plomberie sanitaire et gaz, électricité en bâtiment, couture et coiffure.

«La durée de la formation sera déterminée en fonction du choix de la spécialité», dira M. Lahrèche, ordonnateur du centre. Et d’ajouter : «Ces stagiaires auront une formation résidentielle où ils suivront une formation théorique et pratique au CFPA. Les anciens et nouveaux stagiaires sont encadrés par des professeurs spécialisés et une prise en charge en restauration.»