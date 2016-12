Réagissez

Pour moins d’accidents de la circulation routière et pour une route plus sûre, la Gendarmerie nationale de Blida lance une campagne de sensibilisation au profit des usagers de la route, du 04 au 17 décembre, sous le slogan «Ensemble pour assurer une meilleure sécurité routière».

Cette large campagne de sensibilisation, en collaboration avec des administrations publiques (DRAG/wilaya, santé, transports…) et les représentants de la société civile, entre dans le cadre de la réduction du nombre d’accidents, qui, chaque année, enregistre un chiffre considérable et regrettable, et où il se trouve que le facteur humain est le premier responsable de ce genre d’accidents.

Le programme prévoit la sensibilisation des usagers de la route au niveau des barrages dressés sur l’autoroute et les sorties des échangeurs. L’installation de radars, l’utilisation de moyens de camouflage et de moyens banalisés, la sensibilisation au niveau des gares routières, la participation à travers les médias sur la sécurité routière, des conférences dans les établissements de l’éducation et de l’université, sont programmés durant la manifestation.

En plus, un prêche sur les accidents aura lieu vendredi prochain dans les mosquées. Il est à noter que la gendarmerie de la wilaya de Blida a enregistré au cours des dix premiers mois de cette année 477 accidents ayant causé 873 victimes entre morts et blessés.