Réagissez

Trois charlatans écroués

Les service de police de la commune de Boufarik, ont mis un terme aux agissements néfastes de trois charlatans, âgés de 59, 58 et 38 ans, originaires de Djelfa. Ces derniers se sont rendus coupables d’escroqueries et autres fourberies aux dépens de plusieurs citoyens crédules. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Boufarik, les mis en cause ont été écroués en attendant d’être jugés.



Un homme se suicide par pendaison à Sidi Aïd

Un homme répondant aux initiales de L. Said, âgés de 51 ans, natif de Fréha à Tizi Ouzou et résidant à Sidi Aid, localité de la commune de Boufarik a été trouvé pendu à un fil électrique. L. Said était marié et père de 2 enfants. La Protection civile a évacué le corps de la victime vers l’hôpital pour les besoin de l’autopsie, tandis que la gendarmerie a ouvert une enquête . T. B.



Une intoxication alimentaire due à la consommation de pizza

Pas moins d’une vingtaine de personnes, dont des enfants, ontété évacuées vers le service des urgences de l’hôpital de Boufarik, après avoir consommé de la pizza entre 10 et 11h.

Les personnes admises à l’hôpital souffraient de maux de tête, vomissements, diarrhée et douleurs abdominales, ce sont les points communs qui lient entre les personnes évacuées aux UMC et les différents symptômes qui ont défini le diagnostic de l’intoxication due à la consommation de pizza chez un fast-food situé au centre de Boufarik. Après des soins intensifs, toutes les personnes évacuées ont regagné leur domicile.