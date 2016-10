Réagissez

Bologhine : trois familles en détresse vivent à la belle étoile

Trois familles habitant depuis une trentaine d’années au sein du CEM Ibn Khaldoun (Notre-Dame d’Afrique) ont été expulsées manu militari, suite à une notification par voie d’huissier. Désormais, ces trois maisonnées, parmi elles une fille handicapée, sont livrées depuis trois mois à elles-mêmes, à la belle étoile, rue Mohamed Chergui (lotissement Village Mary), sous des tentes chancelantes. «Nous résidons là depuis des lustres et nous ne sommes pas des indus occupants comme le prétend la partie adverse, en l’occurrence la direction de l’établissement», fulmine un des fils dont le défunt père travaillait comme jardinier au sein même du CEM depuis trois décades et demeurait dans un logement d’astreinte. En plus, un mur sépare les trois logements de l’enceinte du CEM, indiquent-ils. La preuve, font savoir les expulsés, c’est que d’autres familles qui sont toujours logées au sein du CEM sans être inquiétées. «Pour notre part, nous n’avons ni logement social ni où aller. Nous avons grandi dans ce quartier et nous ne savons plus à quelle porte frapper pour échapper à cette détresse».

«Ce que nous ne comprenons pas, c’est que depuis les années 1960, nous n’étions jamais considérés comme des indus occupants et, subitement, nous devenons des parias», tempêtent-ils, avant de s’interroger : «Même si le prononcé du jugement est en notre défaveur, a-t-on le droit de mettre des familles dans la rue, sans possibilité d’être relogées ?» Cers familles espèrent, toutefois, que les autorités locales leur viendront en aide et trouveront une solution à leur cas désespéré avant la menace des grandes intempéries.





Blida : 600 logements seront distribués à l’occasion du 1er Novembre à Maief

Six cents logements sociaux locatifs seront distribués à l’occasion du 1er Novembre, à Maief, commune de Oued Djer relevant de la daïra d’ El Affroun, sur les 1200 unités réalisées sur le site appelé autrefois Qorto, à 7 km d’El Affroun et à 2 km de la ville de Oued Djer, selon les responsables locaux. Voilà qui devrait mettre du baume au cœur aux nombreuses familles en attente d’un toit décent. Dès la remise des décisions d’attribution en attendant les clés, les familles bénéficiaires se sont ruées sur les lieux pour connaître leur futur domicile dans une ambiance de joie, effaçant ainsi une attente qui a trop duré. Une cérémonie y est attendue, présidée par Bouazghi Abdelkader, wali de Blida, et en grande pompe, pourvu que les logements aillent aux nécessiteux.

Pour rappel, un grand programme de logements sociaux locatifs a été inscrit pour la daïra d’Affroun qui devrait, avec les autres types de programmes de logements, résorber la crise à l’horizon 2017.