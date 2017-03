Réagissez

Boufarik / SOS des habitants de la cité Evolutive

Depuis son installation dans une école primaire adjacente à la cité Evolutive, l’EIC Nadhafa, de la commune de Boufarik, ayant fait de cet établissement scolaire un siège de son parc de camions de ramassage de déchets, nuit considérablement à la santé d’une centaine de famille des bâtiments qui entourent ce site, causant de sérieux désagréments aux riverains. En effet, une intense odeur se dégage chaque soir de ces camions, une fois rentrés au parc. «On souffre atrocement de ce problème qui pourrit l’atmosphère au quotidien, surtout durant la nuit.

Ce sont nos enfants qui sont les victimes vulnérables», lance un des riverains. C’est dire les désagréments causés par cette odeur nauséabonde qui infeste l’air, à tel point que toutes les familles qui vivent à proximité du parc ont souvent recours à la fermeture hermétique de leurs fenêtres. Tout compte fait, entre la pollution et les maladies que peut charrier ce phénomène, les habitants, qui sont exposés à cette pollution, souhaitent que ce problème cesse le plus tôt possible, car plusieurs doléances, avec pétitions, ont été envoyées à toutes les autorités (APC / daïra et wilaya ), en vain. Les familles en question craignent le pire avec l’arrivée de la saison des grandes chaleurs.



Oued El Alleug (Blida) / Doublement de la RN 69…

Afin de rendre plus fluide la circulation routière au niveau de la ville de Oued El Alleug, et vu son cachet de ville de transit pour rejoindre les côtes de la wilaya de Tipasa, la réalisation d’un tronçon de 11 km est entamée depuis une semaine, où un dédoublement de voies sur la RN 69 évitera tous les embouteillages et la souffrance des automobilistes, surtout durant la saison estivale, où le nombre de véhicules double. D’ici le 05 juillet prochain, une première tranche de 5 à 6 km sera inaugurée.





… et le CET de Guergour entre en service

D’une capacité de 105 tonnes/jour de collecte de déchets ménagers, le Centre d’enfouissement technique de Guergour, dans la commune de Oued El Alleug, vient d’être mis en service par le wali de Blida. Construit selon les normes et critères environnementaux, ce site est d’une durée de 07 à 10 années (tout dépendra de son entretien et de sa gestion). Avec 30 travailleurs exerçant à temps plein (tous services confondus), le CET couvre 60% de la collecte globale de la daïra de Oued El Alleug, c’est pour cette raison que même les déchets ménagers de Mouzaïa et Boufarik ouest (communes limitrophes avec Oued El Alleug) seront triés au niveau du CET Guergour, et ce, en attendant la mise en service prochaine du CET de Aïn Romana.

«Ce site doit être un modèle de gestion au quotidien et non une décharge sauvage», insiste le wali, et d’ajouter : «Il faut privilégier le côté environnement tout en préservant Dame nature et faire très attention à la nappe phréatique.»