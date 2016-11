Réagissez

Les habitants de Bouinan et de Chebli ont tenu, mardi dernier, à rendre hommage à Chaïbeddour Benabdallah, leur chef de daïra partant, qu’ils ont connu, côtoyé et apprécié pendant six longues années.

En effet, malgré la pluie, le froid et les conditions défavorables pour organiser un tel événement, les deux présidents d’APC (Bouinan et Chebli), les autorités locales civiles et militaires, les différentes associations, les représentants des différents services, tous les fonctionnaires de la daïra et de la mairie de Bouinan étaient là, avec une mauvaise mine, pour rendre un vibrant hommage à celui que plusieurs de ses subalternes qui ont pris la parole ont qualifié de «grand frère». Un maître mot: la modestie de cet homme.

Sa disponibilité et son sens de la communication ont aussi été mis en exergue par son entourage. Un grand moment d’émotion, comme tous les départs ! Un orateur, entraîné par son élan de sentiments, se dit «jaloux des habitants de Sabra (Tlemcen) qui vont l’accueillir à la tête de leur daïra». Un autre, pour marquer son respect à cet administrateur, affirme qu’il «mérite d’être promu wali». M. Chaibeddour, en s’adressant à l’auditoire, a, à son tour, remercié tous les habitants des deux communes qui constituent la daïra de Bouinan pour les sentiments qu’ils lui portent, pour l’aide inestimable qu’ils lui ont apportée durant son séjour parmi eux et a profité de cette occasion pour leur présenter Berrached Mohamed Réda, le nouveau président, qui va lui succéder à la tête de la daïra de Bouinan et leur demander de lui apporter toute l’assistance dont il aura besoin dans l’exercice de ses fonctions. Un bel exemple de passation de consignes en public ! Un moment de transparence et d’émotion, dont les citoyens ont besoin dans leurs rapports avec ceux qui les dirigent !