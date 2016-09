Boufarik : Une zone d’activité à la place de l’ancien marché de gros

Réagissez

La ville de Boufarik avait acquis sa notoriété de ville moderne et fleurissante grâce à son marché de gros des fruits et légumes, ses belles oranges, ses plantations de platanes et sa grande salle de cinéma le Colisée.

Mais à travers le temps, ces héritages disparaissent un à un, dont le plus important est le marché de gros des fruits et légumes implanté sur un site de 4 ha au sud-ouest de la ville, il fait l’objet de transfert imminent sur Benkhellil, une commune limitrophe à Boufarik. Conscient de ce que la commune va perdre et de ce qui l’attend, le président de l’APC de Boufarik, constatant une situation cauchemardesque pouvant porter atteinte à la dignité de sa ville, campe sur une position ferme et s’est engagé à relancer tous les projets en instance afin de redonner à cette ville la place qui lui est due. «Nous avons exigé que le site du marché de gros de fruits et légumes soit transformé en zone d’activités destinée aux investisseurs ayant des projets dans le domaine pharmaceutique et parapharmaceutique ; cela créera de l’emploi et une richesse au niveau local. On pourra ainsi compenser les 11 milliards de centimes qui provenaient de l’adjudication du marché et renflouer la trésorerie de la commune qui s’appauvrit d’année en année», a déclaré Othmani Kamel, président de l’APC de Boufarik, lors du dernier forum de la presse locale.