Au moment où toute la ville de Boufarik est en pleine métamorphose urbanistique, où le béton imprimé coule à flots sur différents trottoirs des rues, boulevards et esplanades se trouvant surtout au centre ville, ces derniers sont tout nus, sans la moindre couleur verte !

Beaucoup de questions sont posées par les citoyens boufarikois concernant les espaces verts et les jardins publics qui manquent au décor afin de rendre plus belle encore la ville comme autrefois, car Boufarik contenait des jardins publics et des espaces verts qui l’embellissaient et lui donnaient un charme pittoresque. Tous ces derniers ont disparu, victimes d’esprits cupides, d’autres ont été détournés de leur vocation quand ils ne sont pas sujets à l’abandon…

En effet, dans tout ce qui est en train de se faire à Boufarik, il manque une finalité, c’est l’amélioration du cadre urbain du citoyen, avec la promotion et la création d’espaces verts de toutes natures et non pas le massacre tous azimuts des platanes. Dahmane, paysagiste de métier, nous répond avec sagesse : «Les espaces verts jouent un rôle très important dans notre quotidien, ils améliorent le cadre de vie du citoyen, participent à l’équilibre écologique et climatique, assurent des fonctions esthétiques et atténuent les nuisances sonores.»

Et d’ajouter : «Les espaces verts en milieu urbain filtrent la pollution et bloquent les particules de saletés dans l’air, et ce, grâce aux feuillages des arbres et des arbustes.». Des jardins publics sur l’esplanade jouxtant «Sidi Abdelkader» et celle du côté de la salle des sports feront énormément plaisir aux citoyens, surtout ceux du troisième âge, si les responsables se penchent avec assiduité sur ce qui rendra Boufarik encore très coquette.

Et si la Fête des oranges revenait ?

En hibernation depuis des lustres, la Fête des oranges, dont Boufarik tirait toute sa fierté, ne se produit plus dans cette ville connue pour ses vergers agrumicoles. Autrefois, on célébrait annuellement cette fête pour rendre hommage à un fruit endémique provenant des vergers produisant les meilleurs agrumes au monde !

Qui des Boufarikois peut oublier ces moments de gaieté et de bien-être, lorsque s’installait et apparaissait au début de chaque printemps cette majestueuse fête économique et culturelle qu’on appelait «La Fête des oranges», une fête foraine, avec une diversité de jeux dont des ménages, des autos-tamponneuses, un magicien, l’acrobatie en moto avec «Ali et Mustapha», une loterie, et surtout la braderie, où toutes les petites bourses boufarikoises faisaient leurs emplettes, car les produits proposés sont à des prix très concurrentiels.

Les meilleurs oranges de Boufarik, qui faisaient la réputation de cette ville, dont : la Thomson très belle et sucrée, la double fine, la sanguine et la clémentine, étaient cédées à moitié prix dans des filets pour les visiteurs venus pour un moment de détente. Amar, un septuagénaire, se rappelle : «D’abord c’est une manifestation grandiose, Boufarik change de décor pendant 10 jours à chaque Fête des oranges, toutes les familles boufarikoises ainsi que les visiteurs profitaient de ces moments de fête, braderie, jeux et soirées artistiques et sportives. Dommages ! La fête est partie et le béton gagne du terrain !»