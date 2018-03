Boufarik : Une usine pour la fabrication du stylo Flexpen insuline

Réagissez

Leader mondial dans le traitement du diabète dans le monde depuis déjà presque un siècle, le laboratoire danois Novo Nordisk vient de renforcer sa présence en Algérie par l’implantation d’un complexe de production d’insuline issu d’un partenariat avec la firme algérienne Saidal.

La pose de la première pierre a eu lieu, mardi dernier, en présence d’une forte délégation composée notamment de Anders Samuelsen, ministre des Affaires étrangères du Danemark, et du professeur Hazbellaoui Mokhtar, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, des autorités locales ainsi que des ambassadeurs des deux pays. L’usine d’assemblage et de conditionnement du système injecteur pré-rempli Flexpen pour insuline sera opérationnelle dans 14 mois.

Le site pharmaceutique de production d’insuline est situé à la sortie sud-ouest de Boufarik, il est adjacent au marché de gros et hebdomadaire de la ville, sa superficie totale est de 32000 m2 avec 9200 m2 de bâtie, sa réalisation nécessitera une enveloppe de 8,4 milliards de dinars (70 millions d’euros) et emploiera 450 personnes, dont 150 emplois directs et 300 indirects.

L’espace opérationnel de production sera doté de deux lignes, l’une pour l’assemblage du Flexpen d’une capacité de 45 millions de stylos / an et la 2e ligne pour le conditionnement du même produit avec 2 x 22,5 millions d’unités (stylos) /an.

Lors de son intervention, le ministre danois des Affaires étrangères déclare à l’assistance en langue de Shakespeare : «Cette usine a été un vœu de langue date de Novo- Nordisk, ce complexe qui produira des Flexpen nous rapprochera encore plus de notre objectif d’améliorer le traitement du diabète en Algérie, et va promouvoir un transfert de technologie et de savoir-faire, dont va pouvoir bénéficier la main-d’œuvre locale.»

De son côté, le ministre de la Santé dira : «L’objectif fixé de ce site est la satisfaction totale du marché algérien en produits antidiabétiques, après celui de Oued Aïssi, c’est un premier pas vers un partenariat de leadership entre les deux sociétés algérienne et danoise tant en production et en qualité.»

La réception partielle du bâtiment de production sera faite le 02 juillet 2018 avec le début du montage et l’installation de l’équipement jusqu’à la fin du mois de novembre de la même année.

Le 1er janvier 2019 aura lieu la réception totale et définitive du complexe pharmaceutique ou juste après la procédure de qualification, le premier produit du stylo pré-rempli Flexpen sera sur le marché à partir du 27 avril 2019.