Depuis qu’il a été placé sur les hauteurs du fameux bâtiment appelé «le Tassili», ce tableau électronique rectangulaire de 4m sur 2m a fait la une lors de son installation, au début du mois de novembre 2017, pendant la campagne électorale pour les législatives du 23 novembre 2017.

Cet écran géant noir qui diffusait des spots publicitaires de sensibilisation aux Boufarikois pour qu’ils aillent voter en masse, est très mal placé, toute personne aura du mal à lever la tête toute haute pour lire et déchiffrer le contenu des spots publicitaires. Or, depuis plus de trois mois, c’est un écran noir suspendu tout haut et qui ne fonctionne plus depuis.

«C’est une très bonne chose, une première à Boufarik, comme ça le citoyen boufarikois sera au diapason de ce qui se passe dans sa commune à travers les informations données sur cet écran géant.

Sauf que ce n’est nullement sa place ici, à mon avis il est caché et très haut, il faut le mettre dans une place adéquate, où, avec sa luminosité en couleur, il va attirer l’attention des citoyens afin qu’ils puissent voir et lire les informations données», déclare un des passants du côté du «Ttassili», après avoir vu l’écran pour la première fois.

Et dire que ce tableau géant a coûté au contribuable la bagatelle de 3 millions de dinars ! Si les autorités pensent à le réhabiliter, ce sera un atout considérable et très bénéfique en matière d’informations pour le citoyen.