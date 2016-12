Réagissez

L’APC de Boufarik vient de se «décharger» des activités culturelles et sportives, et ce, après la création d’un établissement communal autonome, qui se chargera de ces activités.

Il s’appelle l’Epic Amel Boufarik et est géré par un homme de terrain, très aguerri, qui a toujours fait ses preuves dans la promotion des activités culturelles au niveau de la commune de Boufarik. Il s’agit de Smaïli Billal, président de l’association Ennour et journaliste correspondant à la radio locale de Blida.

Ce dernier a toujours répondu présent pour organiser et animer telle ou telle manifestation culturelle ou sportive à Boufarik ou à travers la wilaya. «Après avoir reçu la proposition de gérer c e secteur névralgique dans notre commune, je n’ai pas hésité un instant à l’accepter afin de contribuer à l’épanouissement culturelle et sportive de ma ville».

Et de poursuivre : «On va tenter de développer et promouvoir toutes les activités culturelles et sportives, avec la participation, l’orientation et l’intégration de tous les jeunes dans les différentes ateliers culturels : théâtre, cinéma, lecture, vidéo et les différentes disciplines sportives ainsi que la préparation et l’organisa-tion, à long terme, de festivals et différentes manifestations culturelles, et pourquoi pas un retour de la Fête des oranges, comme dans le temps !»