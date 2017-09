Boufarik : Tournoi national de pétanque

Réagissez

Après plusieurs festivités culturelles depuis le mois de Ramadhan et la saison estivale, voilà que l’Epic Culture et Sport de Boufarik renoue avec les festivités, mais cette fois-ci avec les activités sportives, en organisant un grand tournoi de boules, où un total de 2500 participants venus de 14 wilayas (Tlemcen, Oran, Sidi Bel Abbès, Chlef, Blida, Alger, Boumerdès, Bouira, Constantine, Skikda…) prendront part à un tournoi national de pétanque (seniors messieurs).

La manifestation débutera ce vendredi à 9 h. S’étalant sur deux jours, elle est organisée conjointement avec la Ligue des boules de la wilaya de Blida, en hommage aux défunts El Bey Omar, Chibane Omar, Saâdi Djelloul, Mammeri Omar et Iguernellala Rachid. «On a voulu changer l’atmosphère en optant pour un tournoi sportif et on a choisi la pétanque, un sport peu fréquenté à Boufarik. Cette fête du sport, qui regroupera plus de 2500 athlètes de divers horizons, est l’occasion pour l’ensemble de se connaître et de tisser des liens d’amitié entre eux, comme c’est le cas en football», dira Billel, l’organisateur, et d’ajouter : «Tout est prêt : le transport, la restauration et l’hébergement.»

La première journée de ce tournoi sera disputée au niveau de haï Saâda et sera consacrée aux éliminatoires, tandis que les finales se joueront au boulodrome jouxtant le stade de Boufarik.

Ce rendez-vous sportif, qui offre une opportunité de rencontre, sera clôturé par une cérémonie de remise de prix et de trophées aux vainqueurs.