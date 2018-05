Réagissez

L’EPIC culture et sport Amal anime la ville.

C’est une tradition durant le mois de Ramadhan, la ville de Boufarik connaît comme chaque année une animation particulière qui se prolonge au-delà de minuit. Pour ce faire, un riche programme artistique est proposé par l’EPIC culture et sport Amel de Boufarik et l’association Ennour, qui ont habitué le citoyen boufarikois à ce genre d’événement religieux et artistique.

Ces deux vecteurs culturels nous ont concocté un programme varié qui a déjà commencé vendredi passé par la 22e édition du concours des récitants du Coran, en hommage aux défunts chouyoukh de Boufarik, K. Bounedjar, N. Sidi Moussa et O. Boukhedouni. Les inscriptions pour ce concours ont commencé une semaine avant le Ramadhan au niveau de toutes les mosquées de la ville, où plus d’une centaine de concurrents ont été mis à l’épreuve les 1er et 2e jours du Ramadhan.

Ainsi, les lauréats auront comme chaque année : une Omra en guise de cadeau, 2 omras pour la catégorie des mamans, 3 pour les récitants de 60 hizbs et 1 omra pour les 20 et 40 hizbs. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 22e jour de ce mois sacré, avec la probable présence du ministre des Affaires religieuses.

Le volet artistique proposé par l’EPIC à partir de samedi dernier renferme la 2e édition des nuits du «chaâbi et du madih», avec une pléiade de chanteurs venus pour la circonstance, dont : Chaou, Mammou, Mellah, Felfoul, Cherchar et Iberssiane, pour le chaâbi. Concernant le madih, le citoyen boufarikois aura un don d’oreille particulier en écoutant les ténors, tels Bendehiba de Mostaganem, Mirouh de Constantine, Djezza et le groupe Ennour, de Oued El Alleug.

C’est juste à partir de la prière des Tarawih que la cour de l’APC, préparée pour l’événement, commencera à s’animer avec un public boufarikois en bon connaisseur? «C’est fantastique, ce que l’EPIC nous fait chaque année, on vient pour se divertir en écoutant des quacidate de chaâbi et découvrir le madih, surtout qu’il fait frais», déclare un des présents.